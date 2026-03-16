Фабрицио Романо рассказал, собирался ли Месси играть в Финалиссиме

Дата публикации: 16-03-2026 21:32

Известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в соцсети Х пост, посвящённый отмене матча Финалиссима между сборными Испании и Аргентины. В своём сообщении он раскрыл позиции игроков обеих команд и их готовность к участию в этом важном событии.

Романо отметил, что все футболисты национальных команд Испании и Аргентины были готовы принять участие в турнире, включая легендарного Лионеля Месси. Этот матч мог стать для Месси возможностью завоевать свой 47-й официальный трофей в составе сборной – ещё один значимый титул для аргентинского капитана. Однако, к сожалению, эта возможность была упущена. По словам инсайдера, следующий шанс для достижения такого рекорда у Месси появится только на чемпионате мира.

Напомним, что матч Финалиссима, в котором должны были встретиться сборные Испании и Аргентины, был отменён по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ. Причиной отмены стали недавние события на Ближнем Востоке, которые повлияли на проведение спортивных мероприятий. Изначально игра планировалась в Катаре, но безопасность и политическая ситуация заставили организаторов отказаться от проведения встречи.

Это решение вызвало широкий резонанс среди футбольных фанатов и экспертов, поскольку Финалиссиму рассматривали как важный матч, объединяющий европейский и южноамериканский футбол. Тем не менее, приоритетом остаётся безопасность игроков и всех участников соревнований.