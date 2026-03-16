Неймар рассказал, позовёт ли его Анчелотти в национальную сборную Бразилии

Дата публикации: 16-03-2026 21:32

После вчерашнего матча с «Коринтиансом» (1:1), который состоялся 15 марта, нападающий Неймар поделился своими мыслями по поводу возможного вызова в национальную сборную Бразилии от главного тренера Карло Анчелотти.

«Будет ли вызов завтра? Независимо от того, окажусь ли я в списках, я всегда останусь верен и поддержу сборную Бразилии», - подчеркнул Неймар в коротком интервью после игры.

Ранее в СМИ циркулировала информация, что футболист входит в расширенный состав сборной страны на чемпионат мира 2026 года.

В матче с «Коринтиансом» Неймар провёл все 90 минут на поле и отметился голевой передачей, благодаря которой его команда сумела добиться ничейного результата.

В ближайшее время сборная Бразилии сыграет два контрольных поединка: 26 марта подопечные Анчелотти встретятся с Францией, а 1 апреля сыграют против сборной Хорватии.

Такие товарищеские встречи станут важной подготовкой к крупным международным соревнованиям и возможностью для футболистов проявить себя под новым руководством наставника.

Следует отметить, что Неймар остаётся ключевым игроком команды и источник вдохновения для болельщиков, постоянно демонстрируя высокий уровень мастерства и самоотдачу на поле.