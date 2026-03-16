Каррагер жёстко раскритиковал «Ливерпуль» после игры с «Тоттенхэмом»: «Абсолютная катастрофа»

Дата публикации: 16-03-2026 21:34

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил жёсткую критику в адрес команды после игры 30-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Матч завершился вничью — 1:1.

«Для «Ливерпуля» это настоящий провал с точки зрения борьбы за выход в Лигу чемпионов. Они фактически способствовали тому, чтобы «Тоттенхэм» выглядел достойно и уверенно.

Оборонительные действия «Ливерпуля» были на очень низком уровне. При всем уважении к «Тоттенхэму», это, по моему мнению, одна из худших команд АПЛ за последние несколько месяцев. Именно с таким соперником, особенно играя дома, хотелось бы показать более качественный футбол.

Считаю, что причина кроется в летних изменениях состава и в новых игроках. В команде слишком много тех, кто предпочитает играть только с мячом, не проявляя нужного самоотдачи и не создавая проблем соперникам. Именно поэтому с нынешним «Ливерпулем» соперникам играть слишком легко», — прокомментировал Каррагер в интервью Sky Sports.

После этого матча «Ливерпуль» занимает пятую строчку в турнирной таблице высшей лиги, набрав 49 очков, в то время как «Тоттенхэм» с 30 очками находится на 16-м месте.

Такая ситуация вызывает серьёзные вопросы по поводу перспектив «Ливерпуля» на оставшуюся часть сезона, особенно если команда не найдёт стабильности и не улучшит игру в защите. Учитывая борьбу за места в Лиге чемпионов, где конкуренция невероятно высока, важно быстро исправить ошибки и продемонстрировать более решительную игру как в обороне, так и в атаке.