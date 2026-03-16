Анчелотти сформировал идеальный состав сборной Бразилии из разных поколений футболистов

Дата публикации: 16-03-2026 21:35

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти создал символическую команду страны, включив в неё футболистов разных эпох и поколений.

«Вратарская позиция для меня — Диду. Справа на защиту — Кафу, в центре — Милитао или Тьяго Силва, а слева — Марсело. В полузащите — Каземиро и Кака, хотя, признаюсь, наверняка кого-то забыл. Справа у меня Родриго, который, без сомнения, — настоящая творческая личность на поле, слева — Винисиус. А нападение — это настоящее раздолье: Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо и многие другие», — приводит слова Анчелотти издание Marca.

Итальянский наставник возглавляет бразильскую сборную с мая 2025 года. За это время команда провела восемь матчей, из которых одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, демонстрируя стабильность и силу на международной арене.

Анчелотти отмечает, что бразильский футбол традиционно славится своим ярким стилем и высоким мастерством, а подбор игроков для идеальной команды — задача сложная из-за богатой истории страны и большого количества талантливых спортсменов разных лет. Тем не менее, он подчеркнул, что хочет объединить в своей символической сборной как легенд прошлого, так и современных звёзд, создавая уникальный баланс опыта и молодости.