В заявку «Реала» на матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов включены Мбаппе и Беллингем

Дата публикации: 16-03-2026 21:36

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Джуд Беллингем включены в заявку мадридского «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Манчестер Сити». Ранее оба футболиста сталкивались с проблемами здоровья — Мбаппе пропустил почти месяц из-за травмы, а Беллингем не выходил на поле с начала февраля. Встреча «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 марта на стадионе «Этихад», начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Первая игра данной стадии турнира между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась уверенной победой испанской команды со счетом 3:0. В той встрече трижды забил Федерико Вальверде, оформивший впечатляющий хет-трик.

Стоит отметить, что нынешним обладателем трофея Лиги чемпионов является французский клуб «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого сезона обыграл итальянский «Интер».