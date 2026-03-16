Эшли Коул назначен главным тренером итальянского клуба «Чезена»

Дата публикации: 16-03-2026 21:37

Бывший защитник клуба «Челси» и национальной сборной Англии Эшли Коул был официально назначен главным тренером итальянской команды «Чезена», выступающей в Серии B. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

45-летний тренер недавно завершил работу в тренерском штабе молодежной сборной Англии, где занимал позицию ассистента главного тренера. До этого Коул уже имел опыт работы ассистентом — в «Эвертоне» при Фрэнке Лэмпарде, в «Бирмингеме» под руководством Уэйна Руни, а также в национальной сборной Англии вместе с Ли Карсли. Назначение в «Чезену» станет для него первым самостоятельным опытом работы в качестве главного тренера.

Эшли Коул запомнился футбольным болельщикам своими громкими выступлениями за такие гранды английского футбола, как «Арсенал» и «Челси». За национальную команду Англии он провёл 107 матчей и имел значительный вклад в её успехи.

В текущем сезоне «Чезена» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии B и активно борется за попадание в плей-офф, цель которых — выход в высшую итальянскую лигу.