Флик подписал новое соглашение с «Барселоной» до 2028 года

Дата публикации: 16-03-2026 21:38

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен продлить своё трудовое соглашение с каталонским футбольным клубом до 2028 года, сообщает Sport.es.

Немецкий специалист уже пришёл к предварительной договорённости о продлении контракта, но принял решение отложить официальное объявление до завершения выборов президента «Барселоны». Это связано с желанием Флика убедиться в победе Жоана Лапорты, который занимает важное место в дальнейших планах команды. Флик крайне доволен своей работой и жизнью в Барселоне, отмечая приоритетное значение развития молодого поколения игроков как ключевой задачи.

Главная цель тренера — выиграть Лигу чемпионов, работая с тем поколением футболистов, которое он стремится воспитать и вывести на новый уровень. Тренер уверен, что команда достигнет высокого результата именно благодаря правильно выстроенной подготовке молодых талантах и построению эффективного коллектива.

На данный момент в рамках чемпионата Испании «Барселона» провела 28 матчей, набрав 70 очков и уверенно лидируя в турнирной таблице. Отрыв от главного конкурента — мадридского «Реала» — составляет уже четыре очка, что значительно увеличивает шансы каталонцев на завоевание титула по итогам сезона.