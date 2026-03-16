«Челси» условно получил трансферный бан с двухлетним испытательным сроком

Дата публикации: 16-03-2026 21:40

Футбольный клуб «Челси» столкнулся с серьёзными ограничениями от Английской Премьер-лиги из-за нарушения финансовых правил, которые имели место в период управления бывшего владельца Романа Абрамовича, сообщает Sky Sports.

Независимая комиссия наложила на «Челси» штраф в размере £10,75 млн за ряд нарушений, связанных с финансовой отчетностью, инвестициями третьих лиц и развитием молодежных игроков в промежутке с 2011 по 2018 годы. Помимо финансового штрафа, Премьер-лига ввела запрет на регистрацию новых футболистов в академию клуба сроком на девять месяцев. Кроме того, на основной состав команды наложили условный запрет на трансферы сроком на один год, с испытательным сроком продолжительностью два года.

На данный момент, после проведения 30 матчей в чемпионате Англии, «Челси» набрал 48 очков, что позволило клубу занять шестое место в турнирной таблице. Эти ограничения могут серьёзно повлиять на дальнейшее развитие команды и её возможности укреплять состав в предстоящих сезонах.