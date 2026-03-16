Гвардиола: если футболисты не верят в возможность отыграть три мяча, им лучше остаться дома

Дата публикации: 16-03-2026 21:41

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями по поводу предстоящего ответного матча Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала». Первая игра между командами завершилась уверенной победой испанского клуба со счётом 3:0.

По словам тренера, если футболисты не верят в возможность отыграть три мяча — это их личная проблема. Они — взрослые профессионалы с достойными зарплатами. Если для них это не достаточно серьёзный повод бороться ради Лиги чемпионов, то им лучше остаться дома. Гвардиола подчеркнул, что команда обязана стараться изо всех сил. Ведь что им терять в этой ситуации?

Он также отметил, что «Реал» никогда в своей истории не отыгрывался после такого серьёзного отставания? За последние 50 матчей Лиги чемпионов у них не было ни одного случая, когда удалось сравнять счёт после 0:3. Конечно, этот исход неприятен для «Манчестер Сити», однако команда обязана бороться ради уважения к болельщикам, к своей профессии и к самой игре.

Футбол непредсказуем, и многое может случиться. Игроки должны сохранять концентрацию и сосредоточиться на победе в самой игре, а что будет дальше — покажет время. Гвардиола надеется на мощную поддержку собственных болельщиков на стадионе «Этихад», которые должны вдохновить команду на максимальные усилия. Несмотря ни на что, футболисты настроены показать достойную игру и постараться изменить ход противостояния», — приводит слова Хосепа Гвардиолы телеканал ESPN.

Ответный матч Лиги чемпионов назначен на завтра, 17 марта, и пройдёт на домашнем стадионе «Манчестер Сити» — «Этихад». Все надеются на зрелищное и напряжённое противостояние.