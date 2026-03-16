Из Карабаха на чемпионат мира: 1xBet рассказывает о шансах Камило Дурана попасть в заявку сборной Колумбии

Дата публикации: 16-03-2026 16:30

В августе 2025 года Камило Дуран перебрался в Карабах и сразу же стал любимцем болельщиков, которые рассмотрели в колумбийском нападающем будущую звезду. По мнению многих фанатов «Скакунов», Камило заслужил вызов в национальную сборную своей страны. Но разделяет ли это мнение главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо?

К сожалению, переезд в Азербайджан редко воспринимается как прямой билет на чемпионат мира для игроков из Латинской Америки. Однако в современном футболе статус лиги решает далеко не все - многое определяют статистика, форма игрока и уровень международных турниров, в которых он участвует. Со всем этим у Камило Дурана полный порядок.

Где и как играет Дуран сейчас

24-летний форвард имеет весьма гибкую роль в атаке Карабаха. В Лиге чемпионов он почти всегда выходил на позиции центрального нападающего, а в чемпионате Азербайджана колумбиец играет как на острие, так и на обоих флангах атаки.

Дуран – не узкопрофильная «девятка» и не классический фланговый дриблер, а игрок, который может действовать по двум сценариям: завершать атаки в штрафной и подключаться к ним с фланга.

Цифры, которые нельзя игнорировать

В сезоне 2025/26 он провел 10 матчей в сильнейшем клубном турнире мира, забил в них 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Причем речь идет о встречах с сильными европейскими командами – Камило забивал Бенфике, Аяксу, Айнтрахту и Ньюкаслу а также имеет опыт матчей против Челси, Ливерпуля, Наполи.

В январском поединке с Айнтрахтом форвард Карабаха и вовсе оформил дубль и помог своей команде одержать ключевую победу на основном этапе. Такие события создают инфоповоды и не остаются без внимания тренерского штаба сборной Колумбии.

В чемпионате Азербайджана его статистика немного скромнее, однако Дуран получает стабильную игровую практику и пользуется доверием Гурбана Гурбанова. Тренер Карабаха регулярно использует игрока в основном составе, предоставляя ему от 60 до 90 минут игрового времени.

Конкуренция в сборной Колумбии: найдется ли место?

Попасть в заявку сборной Колумбии - задача не из простых. Команда уже квалифицировалась на чемпионат мира 2026, и теперь тренер Нестор Лоренсо работает не в режиме экспериментов, а занимается точечной подготовкой состава. Да и конкуренция на основных позициях более чем внушительная.

Судите сами: в последнем официальном матче отбора на чемпионат мира форвард лиссабонского Спортинга Луис Хавьер Суарес оформил покер. Также в последних товарищеских встречах на замену стабильно выходил Рафаэль Борре, регулярно играющий за Интернасьонал в бразильской Серии А. Не стоит забывать и о Джоне Дуране, который год назад переходил в Аль-Наср из Астон Виллы за 77 млн евро. В прошлом сезоне 22-летний форвард пропустил немало времени с травмой, но он по-прежнему высоко котируется в Колумбии и должен попасть в заявку сборной на мундиаль.

Пробиться на левый фланг атаки – почти невозможно. Позиция закреплена за Луисом Диасом, и конкурировать с футболистом Баварии вряд ли кто-то сможет. Тем более, что для Дурана позиция левого вингера не является родной.

Вызов нападающего Карабаха как правого вингера - это более реалистичный вариант. Дуран уже играет справа в клубе, а если он продолжит прогрессировать, его универсальность станет важным аргументом. Но не стоит забывать, что и тут конкуренция серьезная. На роль основного правого атакующего игрока претендует Джон Ариас, недавно перешедший в Палмейрас из Вулверхэмптона. Также в резерве также есть Марино Инестроса из бразильского клуба Васко да Гама и Хаминтон Кампас из аргентинского Росарио Сентраль.

Шансы Дурана нельзя назвать высокими, но и списывать его рано. Если до конца сезона он добавит стабильности в лиге и выдаст еще несколько солидных перфомансов, его могут рассматривать как опцию в расширенной заявке.