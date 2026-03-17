Мбаппе рассказал, в каком клубе мог бы играть, если бы не перешёл в «Реал»

Дата публикации: 17-03-2026 15:30

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе откровенно рассказал о возможном развитии своей карьеры, если бы летом 2024 года ему не удалось перейти в мадридский клуб.

«Я провёл семь лет в Париже, и для меня это была большая честь. Наверное, я нечасто об этом говорил или демонстрировал, но я всегда помнил свои корни и понимал, каким великим клубом является «ПСЖ». Я всегда подчёркивал, что это крупнейший клуб во Франции и один из ведущих в мире. Затем я оказался в самом крупном клубе мира — «Реале» Мадрид, но всегда говорил, что именно ради этого клуба я готов был покинуть «ПСЖ». Если бы не удалось попасть в «Реал», я бы остался в «ПСЖ» навсегда. Моя мечта была выступать за этот клуб, и я действительно счастлив», — отметил форвард, слова которого приводит One Football.

Мбаппе добавил, что продолжает следить за матчами «ПСЖ»: «У меня остались друзья в команде, они сейчас показывают отличную игру». Это подчёркивает его неугасающую привязанность к парижскому клубу.

В текущем сезоне 27-летний футболист уже провёл 33 матча на всех фронтах, забив 38 голов и сделав 6 результативных передач, демонстрируя впечатляющую результативность и важность для своей команды.