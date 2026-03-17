Кейлор Навас признался, что после ухода из «ПСЖ» столкнулся с психологическими проблемами

Дата публикации: 17-03-2026 15:31

Бывший вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас рассказал о своём состоянии после ухода из французского клуба, подробно рассказав о психологических трудностях, с которыми столкнулся в этот период.

«Я чётко понимал, кем являюсь как игрок, и прекрасно знаю свой стиль игры. Физически я всегда был в хорошей форме и никогда не испытывал с этим проблем. Все трудности, с которыми я столкнулся, касались именно психического состояния, а не физического. Как только мне удалось восстановить эмоциональное и психологическое равновесие, моё тело сразу начало чувствовать себя лучше. Я осознавал, что могу упорно тренироваться, выкладываться на полную и показывать качественную игру на поле. Когда я приехал в Аргентину, то был полон энтузиазма и уверен, что готов снова выступать на высоком уровне. Это состояние принесло мне спокойствие и уверенность в своих силах», — поделился футболист.

«Прибыв в новый клуб, я ощутил искреннюю поддержку болельщиков, которые очень тепло меня встретили. Думаю, это было связано с тем, что я показывал хорошие результаты на поле и старался оправдать ожидания. В памяти сохранились яркие и приятные моменты – новые друзья, товарищи по команде, с которыми у меня до сих пор поддерживаются отличные отношения. Именно такие моменты, а также доказательство самому себе, что я всё ещё способен выступать на высоком уровне и получать удовольствие от футбола, стали для меня главными достижениям этого этапа. В итоге все, и я, и команда, получили взаимную пользу», — отметил Навас, слова которого приводит Footmercato.

Кейлор Навас защищал цвета «ПСЖ» с 2019 по 2024 год. После ухода из французского клуба он провёл около шести месяцев без игровой практики, что дало ему время на переосмысление и восстановление моральных сил. В 2025 году голкипер подписал контракт с аргентинским клубом «Ньюэллс Олд Бойз», где показал отличные результаты. Летом того же года он перешёл в «Пумас», где продолжает демонстрировать высокий уровень игры и помогает команде достигать новых целей.

История Наваса показывает, насколько важен баланс между физическим здоровьем и психологическим состоянием для профессионального спортсмена. Даже находясь в топ-клубе, футболист может переживать непростые моменты, но главное — уметь преодолевать их и возвращаться к любимому делу с удвоенной силой и вдохновением.