«Меня не беспокоит, как долго я буду на этой позиции» - Арбелоа о своем будущем в «Реале»

Дата публикации: 17-03-2026 15:33

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос, касающийся своего будущего в клубе, перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась уверенной победой испанской команды со счётом 3:0.

Арбелоа заявил: «Ключевой матч для моего будущего? В данный момент я об этом даже не думаю. Меня не беспокоит, как долго буду занимать эту должность. Я работаю так, будто уже провёл на этом посту 15 лет и собираюсь оставаться ещё столько же». Эти слова тренера были процитированы журналистом и инсайдером Фабрицио Романо в социальной сети X.

12 января 2026 года Альваро Арбелоа получил назначение на пост главного тренера «Реала» после отставки Хаби Алонсо. С тех пор под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 11 побед и потерпела 4 поражения. Испанский специалист уже сумел показать хороший уровень работы с коллективом, закрепив статус одного из перспективных тренеров в Европе.

Великая задача стоит перед Арбелоа – сохранить высокий уровень игры «Реала» и добиться новых успехов как в национальном чемпионате, так и в международных турнирах. Уверенность в собственных силах и поддержка клуба позволяют ему смотреть в будущее спокойно и с оптимизмом.