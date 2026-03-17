«Я скажу своё мнение здесь». Неймар - о решении Анчелотти не включать его в состав сборной Бразилии

Дата публикации: 17-03-2026 15:43

Нападающий Неймар отреагировал на решение главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти не включать его в состав национальной команды для предстоящих товарищеских матчей.

«Хочу высказаться, так как не могу оставить этот момент без внимания. Естественно, я огорчен и расстроен, что меня не пригласили в сборную. Тем не менее, продолжаю усердно работать — день за днём, тренировка за тренировкой, матч за матчем. Моя концентрация остаётся на высоком уровне. Мы ставим перед собой серьёзные цели, и ещё всё впереди — окончательный состав команды ещё будет объявлен», — приводит слова Неймара издание Footmercato.

В ближайших товарищеских играх сборная Бразилии сыграет с командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля). Эти встречи станут важными подготовительными шагами перед крупными турнирами и позволят тренерскому штабу оценить текущую форму игроков. Несмотря на отсутствие Неймара, команда намерена показать высокую конкурентоспособность и продемонстрировать свой класс на поле.