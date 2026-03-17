Президент «Барселоны» Лапорта дал комментарий относительно возвращения Месси

Дата публикации: 17-03-2026 15:44

Президент клуба «Барселона» Жоан Лапорта не исключил возможность возвращения Лионеля Месси в команду.

«Лео всегда останется связан с «Барселоной» настолько, насколько он сам того пожелает. Двери клуба для него открыты, если он решит продолжить помогать укреплять и приумножать величие такого значимого клуба, каким является «Барселона», — заявил Лапорта в интервью телеканалу TV3.

Стоит напомнить, что Месси покинул «Барселону» в 2021 году, после долгих лет выступлений за каталонский клуб.

Кроме того, недавно Жоан Лапорта был переизбран на пост президента «Барселоны» — его новый срок продлится до 2031 года, что обещает стабильность и последовательность в развитии клуба.

Сейчас Лионель Месси продолжает карьеру в американском клубе «Интер Майами», выступающем в MLS.

Недавно молодая пара случайно встретила Месси на улице в Барселоне.