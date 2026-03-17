Журналист RMC Sport прокомментировал трудности Забарного в «ПСЖ»

Дата публикации: 17-03-2026 15:48

Журналист и корреспондент RMC Sport Артюр Перро выразил своё мнение относительно центрального защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного.

«За последние полгода выступления Забарного можно охарактеризовать как достаточно стабильные, хотя и не без нюансов. Однако очевидно, что украинскому защитнику не хватало регулярного игрового времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал и проявить все свои лучшие качества на поле. В те немногие минуты, которые он получал, порой было видно, что он выглядит немного уязвимым, допускает ошибки, связанные с потерей концентрации. Думаю, что главная задача для него – это повысить устойчивость и последовательность своей игры в составе «ПСЖ».

Безусловно, у Забарного есть перспектива в будущем заменить такого опытного защитника, как Маркиньос. Однако для этого ему предстоит ещё многое доказать и заслужить больше времени на поле. В последнем матче против «Гавра» он продемонстрировал, что способен проводить качественные встречи и приносить пользу команде. Тем не менее, сейчас ему сложно конкурировать с такими игроками, как Маркиньос и Вильям Пачо, которые занимают ключевые позиции в обороне.

Во французских СМИ также активно обсуждалось совместное пребывание в одной команде Матвея Сафонова и Ильи Забарного. Изначально у специалистов и журналистов возникали вопросы по поводу их взаимоотношений: общаются ли они между собой, как будет выстроено их взаимодействие на поле, появляются ли вместе на клубных фотографиях и прочее. Сейчас эта тема ушла на второй план, поскольку видно, что оба игрока могут одновременно выходить в составе и показывать высокий уровень игры. По моему мнению, подобное присутствие никак не отражается негативно на атмосфере в коллективе», – отметил Перро в интервью изданию Tribuna.com.

Напомним, что сегодня «ПСЖ» проведёт ответный матч Лиги чемпионов против лондонского «Челси». В первой встрече парижане одержали победу с результатом 5:2, что создаёт для них хорошие шансы на выход в следующий этап.

Также стоит добавить, что Сафонов и Забарный недавно провели первую совместную тренировку в составе «ПСЖ», что подтверждает намерение клуба эффективно использовать возможности обоих футболистов для укрепления обороны.