ESPN рассказал, как Лионель Месси отреагировал на отмену Финалиссимы

Дата публикации: 17-03-2026 15:49

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси остался крайне разочарован отменой матча Финалиссимы, сообщает ESPN.

По данным источника, аргентинский нападающий придавал этой игре большое значение. Он рассчитывал использовать матч как важный этап подготовки к чемпионату мира, а также имел шанс добавить в свою коллекцию ещё один значимый трофей.

Ранее стало известно, что Финалиссима-2026 между сборными Аргентины и Испании не состоится. Изначально встречу планировали провести в конце марта в Катаре, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке планы пришлось пересмотреть.

УЕФА попытался найти альтернативные варианты проведения поединка. Одним из предложений было проведение игры на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, однако аргентинская сторона не поддержала эту идею. Также обсуждался формат из двух матчей — в Мадриде и Буэнос-Айресе, но добиться согласия сторонам не удалось. В итоге организаторы не смогли подобрать другую европейскую площадку для проведения встречи 27 или 30 марта.

Отмена матча стала серьезным ударом для Месси, который очень рассчитывал на этот поединок для проверки игровой формы и укрепления командного духа перед мировым первенством. Финалиссима традиционно считается престижным турниром, объединяющим сильнейших команд, и для многих игроков участие в нём важно не только с точки зрения побед, но и для опыта, который помогает добиваться успехов на более крупных соревнованиях.

Щенсны отпраздновал гол на тренировке в стиле Месси