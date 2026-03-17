Уэйн Руни выразил мнение о том, кто должен возглавить «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 17-03-2026 15:50

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил свою поддержку назначению Майкла Кэррика на пост главного тренера клуба на постоянной основе.

«Он на 100% заслуживает эту должность. Я уже не раз об этом говорил. Хорошо знаю Майкла как человека, понимаю его характер и личность. Команде был нужен спокойный и уравновешенный наставник, отлично разбирающийся в клубе и хорошо понимающий футболистов. Кэррик сумел поддержать игроков и уделить каждому необходимое внимание.

Мы видим, что футболисты стали играть увереннее, и сейчас команда демонстрирует очень хорошие результаты. На мой взгляд, менять тренера сейчас не стоит. У него — один из самых высоких процентов побед среди всех тренеров «МЮ» после такого количества проведённых матчей. Поэтому считаю, что он должен остаться на этом посту», — заявил Руни в интервью BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 54 очка.