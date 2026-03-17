Нападающий «Баварии» Николас Джексон отстранён на два матча
Нападающий из Сенегала Николас Джексон, играющий за «Баварию» на правах аренды из лондонского «Челси», получил двухматчевую дисквалификацию. Это решение было вынесено дисциплинарным комитетом Бундеслиги после инцидента, случившегося в 26-м туре чемпионата в поединке против «Байера», завершившемся вничью 1:1.
На 41-й минуте первого тайма Джексон совершил опасный подкат сзади против нападающего «фармацевтов», Мартена Терье, за что был удалён с поля посредством прямой красной карточки.
В результате форвард пропустит ближайшие два матча – игры 27-го и 28-го туров с командами «Унион» и «Фрайбург». За текущий сезон Джексон сыграл за мюнхенский клуб 25 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Срок аренды игрока в «Баварии» завершается по окончании сезона, после чего он вернётся в состав «Челси».
Это наказание стало серьёзным ударом для команды – учитывая важную роль, которую Джексон занимает в атаке «Баварии». Его отсутствие на поле в двух следующих играх может существенно повлиять на результаты клуба в оставшейся части чемпионата. Клуб будет вынужден искать другие варианты в линии атаки, чтобы компенсировать потерю своего ключевого форварда.