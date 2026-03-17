Нападающий «Баварии» Николас Джексон отстранён на два матча

Дата публикации: 17-03-2026 21:37

Нападающий из Сенегала Николас Джексон, играющий за «Баварию» на правах аренды из лондонского «Челси», получил двухматчевую дисквалификацию. Это решение было вынесено дисциплинарным комитетом Бундеслиги после инцидента, случившегося в 26-м туре чемпионата в поединке против «Байера», завершившемся вничью 1:1.

На 41-й минуте первого тайма Джексон совершил опасный подкат сзади против нападающего «фармацевтов», Мартена Терье, за что был удалён с поля посредством прямой красной карточки.

В результате форвард пропустит ближайшие два матча – игры 27-го и 28-го туров с командами «Унион» и «Фрайбург». За текущий сезон Джексон сыграл за мюнхенский клуб 25 матчей, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Срок аренды игрока в «Баварии» завершается по окончании сезона, после чего он вернётся в состав «Челси».

Это наказание стало серьёзным ударом для команды – учитывая важную роль, которую Джексон занимает в атаке «Баварии». Его отсутствие на поле в двух следующих играх может существенно повлиять на результаты клуба в оставшейся части чемпионата. Клуб будет вынужден искать другие варианты в линии атаки, чтобы компенсировать потерю своего ключевого форварда.