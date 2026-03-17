Лапорта объявил о продлении соглашения Флика с «Барселоной» до 2028 года

Дата публикации: 17-03-2026 21:38

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о возможном раннем продлении контракта главного тренера Ханса-Дитера Флика. По словам Лапорты, тренер уже близок к подписанию нового соглашения, которое будет действовать до 2028 года, хотя текущий контракт рассчитан до 2027 года.

«У нас установились отличные отношения с Фликом, что очень важно для клуба. Я уверен, что он может оставаться в „Барселоне“ ещё как минимум пять лет. Это молодой, энергичный специалист, который чувствует себя в городе очень комфортно и уже стал частью нашей семьи», — отметил Лапорта в интервью изданию Goal.

Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года. Уже в первом же сезоне он привёл команду к выдающемуся успеху — завоеванию «золотого дубля», включающего титул чемпиона Испании и победу в национальном Кубке. Ранее Флик успешно тренировал мюнхенскую «Баварию», где добился значительных достижений. Также в период с 2021 по 2023 год он руководил сборной Германии, что добавило ему опыта на международной арене.

Лапорта подчеркнул, что для клуба важно иметь стабильность на тренерском посту, особенно учитывая амбициозные планы «Барселоны» в ближайшие годы. Продление контракта с Фликом позволит команде продолжать развитие и стремиться к новым вершинам в европейском футболе. Флик же, со своей стороны, демонстрирует преданность клубу и желание достигать результатов, что делает продление контракта вполне логичным решением.