«Ювентус» определил приоритетную цель на летнее трансферное окно

Дата публикации: 17-03-2026 21:39

 

Полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд превратился в главную трансферную цель для «Ювентуса», сообщает Goal. Итальянский клуб видит в 24-летнем футболисте ключевого игрока для обновления состава после его впечатляющего сезона во Франции. «Ювентус» намерен провести масштабную перестройку команды и возводит Гринвуда в приоритетные приобретения.

Ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», Гринвуд выделяется своей результативностью. В этом сезоне хавбек забил 25 голов и отдал восемь результативных передач в 38 матчах во всех турнирах, что подчёркивает его важность и вклад в игровую составляющую команды.

Переговоры о трансфере, как ожидается, начнутся уже в ближайшие месяцы, когда клубы активно войдут в летнее трансферное окно. «Ювентус» намерен усилить состав и рассматривает Мэйсона как фундаментального игрока своего будущего проекта.

