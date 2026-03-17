Стало известно, при каком условии «МЮ» приобретет нового левого защитника

Дата публикации: 17-03-2026 21:41

«Манчестер Юнайтед» готов приобрести нового левого защитника, но только в том случае, если тренерский штаб сумеет полностью переквалифицировать нынешнего крайнего защитника Патрика Доргу в игрока атаки на позиции вингера, сообщает издание The Sun.

В предстоящем сезоне «красные дьяволы» с большой вероятностью столкнутся с насыщенным игровым графиком, так как клуб планирует вернуться к участию в международных турнирах. Отмечается, что нынешний основной игрок на этой позиции — латераль Люк Шоу — может не выдержать нагрузки из-за своей проблемной истории с травмами и частыми восстановительными периодами.

За текущий сезон Патрик Доргу успел принять участие в 24 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых он забил три гола и сделал три результативные передачи. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, демонстрируя уверенную игру и претендуя на высокие позиции в чемпионате.

Руководство клуба рассматривает возможность расширения состава и усиления защитной линии, чтобы гарантировать стабильность и качество игры в течение всей насыщенной кампании. В то же время тренеры работают над адаптацией Доргу к новой роли, поскольку это позволит увеличить вариативность атакующих действий и разнообразить тактические схемы на поле.