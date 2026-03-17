Унаи Эмери дал характеристику Артёму Дзюбе, который в «Спартаке» называл его «тренеришкой»

Дата публикации: 17-03-2026 21:42

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился своими впечатлениями о ярком и эпатажном российском нападающем Артёме Дзюбе, с которым ему довелось работать в московском клубе «Спартак». Вспоминая события 2012 года, когда после тяжелого поражения от «Динамо» (1:5) Дзюба в порыве эмоций назвал молодого тренера «тренеришкой», Эмери высказался о своих чувствах и опыте взаимодействия с футболистом.

— Осталась ли у вас обида на Артёма Дзюбу за совместную работу в «Спартаке» и то, что тогда он прозвал вас «тренеришкой»? — спросили тренера.

— Он был по-настоящему фантастическим игроком и очень порядочным человеком, — ответил Унаи Эмери, как сообщает интернет-портал Sport24.

Напомним, что в настоящее время Артём Дзюба выступает за тольяттинский клуб «Акрон». За свою карьеру он также играл за такие известные команды, как «Локомотив» и «Зенит», а также ряд других российских клубов, где оставил заметный след и заслужил уважение болельщиков и специалистов.