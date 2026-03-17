Sport.es сообщил о позиции «Барселоны» в отношении будущего Канселу.

Дата публикации: 17-03-2026 21:44

«Барселона» с большой вероятностью оформит контракт с крайним защитником Жоау Канселу, если тот сможет договориться о досрочном расторжении соглашения с клубом «Аль-Хиляль», рассчитанного до лета 2027 года. В январе 31-летний футболист стал игроком сине-гранатовых на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом сообщается в источнике Sport.es.

По полученным данным, Канселу готов отказаться от выгодных условий, предоставленных саудовским клубом, чтобы перейти в ряды «Барселоны». Руководство каталонской команды планирует использовать португальца в качестве важного игрока основной обоймы.

В этом сезоне Жоау успел сыграть за «блауграну» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три голевые передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около € 9 млн.

