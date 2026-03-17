«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Аякса»

Дата публикации: 17-03-2026 21:45

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед официально вышел на связь с амстердамским Аяксом для обсуждения возможного перехода крайнего нападающего Мики Годтса. Подробности этой новости опубликовал известный журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

Согласно информации от источников, 20-летний вингер привлекает большой интерес со стороны ведущих клубов, и ожидается, что летом этого года он сменит клубную прописку. В нынешнем сезоне Годтс сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 11 результативных передач, что подчёркивает его значительный вклад в игру команды.

Текущий контракт футболиста с Аяксом действует до июня 2029 года, что подтверждает долгосрочные планы клуба относительно молодого игрока. В то же время, согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мики Годтса оценивается примерно в 25 миллионов евро, что делает его привлекательной трансферной целью для Манчестер Юнайтед и других сильных европейских клубов.