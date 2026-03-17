Тьерри Анри прокомментировал критику игрового стиля «Арсенала»

Дата публикации: 17-03-2026 21:46

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал критику в адрес игрового стиля лондонской команды. Ранее некоторые эксперты и болельщики отметили, что «канониры» слишком часто рассчитывают на стандарты, что вызывает вопросы относительно их стратегии на поле.

«Многие желают, чтобы чемпионом стала любая команда, кроме «Арсенала». Во времена моей карьеры я болел за «Ливерпуль», надеясь, что Джейми [Каррагер] и Стиви [Джеррард] возьмут этот трофей. Порой ты поддерживаешь аутсайдера — команду, которой не удалось добиться успеха. Однако почему-то многие не хотят видеть «Арсенал» чемпионом», — отметил Анри.

Он также подчеркнул, что как болельщик клуба ему не обязательно нравится стиль игры команды, но он уважает результаты. «Не важно, нравится ли это мне, моей маме или моему папе. Микеля Артету просили найти способ привести команду к победам, и он с этой задачей справился. Всё очень просто. Я хочу, чтобы мой клуб выиграл чемпионат — и жду этого уже 22 года», — добавил легендарный форвард.

Долгое время «Арсенал» критиковали за неспособность удержать преимущество в матчах и выдерживать давление соперников. «Могут ли они выигрывать некрасиво? Они сейчас именно так и играют — и делают это отлично. Но теперь, когда команда добивается успеха таким образом, появляются недовольные», — приводит слова Анри Sky Sports.