Ханс-Дитер Флик уверен в наших силах победить в этой Лиге чемпионов

Дата публикации: 17-03-2026 21:48

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик перед ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов против Ньюкасл Юнайтед поделился своими ожиданиями и целями команды в этом престижном турнире. В первой встрече соперники сыграли вничью со счётом 1:1, что оставляет интригу перед следующим матчем.

"Футбол - непредсказуемая игра, многое может случиться, и итог встречи завтра может кардинально измениться, но нам важно оставаться настроенными оптимистично. В нашем составе есть много талантливых и опытных игроков, и я уверен, что мы способны добиться успеха и выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам ещё предстоит улучшить свои показатели. Сейчас главная задача – чтобы футболисты были в оптимальной форме и демонстрировали лучшие качества на поле. Это особенно важно в предстоящем месяце, когда предстоит серия сложных матчей," – цитирует слова Флика официальный сайт УЕФА.

Финальная игра нынешнего сезона Лиги чемпионов запланирована на 30 мая 2026 года и пройдет на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште. Именно здесь будет разыгран главный трофей европейского клубного футбола.