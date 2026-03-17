Президент Мексики объявила о готовности принять матчи сборной Ирана на Чемпионате мира 2026 года

Дата публикации: 17-03-2026 21:49

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум официально заявила, что страна готова принимать матчи сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года. Ранее глава футбольной федерации Ирана Мехди Тадж сообщил, что ведутся переговоры о возможном переносе игр иранской команды из США в Мексику.

- Есть ли у Мексики возможности принять матчи сборной Ирана на ЧМ 2026? Иран проявил заинтересованность в этом.

- На данный момент этот вопрос обсуждается с ФИФА, чтобы определить, насколько реалистично провести игры сборной Ирана в Мексике, учитывая, что изначально планировалось проводить матчи в США.

На сегодня этот вопрос остаётся в стадии рассмотрения, и мы обязательно сообщим о принятом решении вовремя. Мексика поддерживает добрые отношения со многими странами мира, поэтому важна позиция ФИФА, на которой всё и будет решаться.

- Значит, для Мексики нет препятствий принять матчи сборной Ирана? Вопрос лежит исключительно в компетенции ФИФА?

- Да, именно так, - приводит слова Шейнбаум издание El Universal.

Сборная Ирана успешно прошла азиатский отбор и включена в группу G вместе с такими командами, как Бельгия, Египет и Новая Зеландия. По предстоящему расписанию Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем принять матч против Египта в Сиэтле.

Если переговоры завершатся успешно, Мексика сможет стать новой площадкой для проведения матчей сборной Ирана, что позволит избежать возможных трудностей, связанных с проведением игр на территории США. Этот шаг также подчеркнёт готовность страны создавать благоприятные условия для всех участников турнира и укреплять международное сотрудничество.

Пока окончательное решение остаётся за ФИФА, но позиция Мексики открыта и поддерживающая. Все заинтересованные стороны отслеживают ситуацию и ждут официального объявления, которое, как ожидается, не заставит себя долго ждать.