ФИФА и YouTube заключили партнерство в преддверии чемпионата мира 2026 года

Дата публикации: 18-03-2026 01:25

Международная федерация футбола (ФИФА) и популярная видеоплатформа YouTube официально объявили о заключении стратегического партнёрства в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом событии сообщает пресс-служба ФИФА в социальной сети Х.

Соглашение предусматривает, что вещательные компании, которые обладают правами на трансляцию матчей турнира, смогут демонстрировать игры в прямом эфире через видеоплатформу YouTube. Это даст возможность молодым и международным зрителям легко и быстро получить доступ к важнейшим событиям мирового футбола.

Особое внимание уделяется тому, что первые 10 минут каждого матча будут доступны для просмотра на YouTube, что станет дополнительным стимулом для юной аудитории заинтересоваться чемпионатом и перенаправиться к традиционным телевизионным каналам для полного просмотра встречи.

Кроме того, вещатели смогут транслировать отдельные матчи полностью через свои официальные каналы на YouTube, что увеличит глобальный охват турнира и позволит больше болельщикам следить за любимыми командами. Также в рамках партнёрства будет продвигаться реклама телеканалов и сервисов, где можно будет посмотреть остальные матчи в полном объёме. Финансовые условия сделки остаются конфиденциальными.

Данное сотрудничество подчёркивает растущую роль цифровых платформ в спортивных медиа и даёт новый импульс развитию футбола среди молодёжи и пользователей интернета по всему миру, обеспечивая более широкий и удобный доступ к трансляциям главного футбольного события четвёртого года нового десятилетия.