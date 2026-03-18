«Спортинг» одержал уверенную победу над «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 01:27

Завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между командами «Спортинг» (Португалия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Лиссабонцы одержали уверенную победу со счётом 5:0 на своём стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Главным судьёй встречи выступил швейцарец Сандро Шерер из Бюттикона.

Счёт открывал Гонсалу Инасиу на 34-й минуте, позднее на 61-й минуте Педру Гонсалвеш удвоил преимущество хозяев поля. На 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти, что позволило перевести встречу в дополнительное время. Там Максимилиано Араухо забил четвёртый мяч уже на 92-й минуте, а на 120+1-й минуте отличился Рафаэл Нел.

Первый матч между этими командами завершился победой «Будё-Глимта» с разгромным счётом 3:0.

На пути к этой стадии плей-офф «Будё-Глимт» по сумме двух матчей одержал победу над «Интером» со счётом 5:2. В общем зачёте Лиги чемпионов «Спортинг» финишировал седьмым, набрав 16 очков на групповом этапе.

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.