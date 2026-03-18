Болельщики «Манчестер Сити» выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Трента во время матча с «Реалом»

Дата публикации: 18-03-2026 01:29

Во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов болельщики Манчестер Сити оскорбляли защитника мадридского Реала Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщил The Touchline в социальной сети X. Сейчас матч проходит в Манчестере, и на момент публикации счёт составляет 1:1.

По данным источника, фанаты хозяев скандировали в адрес бывшего игрока Ливерпуля: "Ты — скаузерский ублюдок!" Эти высказывания вызваны тем, что Трент - воспитанник Ливерпуля, где он играл с 2016 года. В 2025 году футболист перешёл в мадридский Реал, где продолжает выступать.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, показав неплохую результативность — он сделал две результативные передачи. Александер-Арнольд известен своими точными подачами и надёжной игрой в обороне, что делает его важным игроком для своей команды. Встреча между Манчестер Сити и Реалом остаётся напряжённой, и исход матча пока не определён.