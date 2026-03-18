Сенегал дисквалифицирован, а Марокко получает победу в финале Кубка Африки

Дата публикации: 18-03-2026 01:30

Африканская конфедерация футбола (CAF) официально объявила на своем сайте, что сборная Сенегала получила техническое поражение в финальном поединке Кубка африканских наций против команды Марокко.

«Апелляционный совет CAF принял решение, что согласно статье 84 Регламента Кубка африканских наций, сборная Сенегала признаётся проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года против Марокко. В результате, итоговый счёт матча зафиксирован как 3:0 в пользу Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF)», — говорится в официальном заявлении конфедерации.

Напомним, что в решающем матче турнира команда Сенегала покинула поле на 90+8-й минуте после назначения пенальти за нарушение правил против Браиме Диаса. Игра была приостановлена на 13 минут, после чего возобновилась и завершилась победой сенегальцев со счётом 1:0 на табло.

Тем не менее, несмотря на результат на поле, дисциплинарное решение CAF оставляет в силе техническое поражение для сенегальцев. Этот инцидент вызвал большой резонанс в футбольной общественности, и мнения специалистов и болельщиков по поводу справедливости наказания разделились. Теперь официальным победителем Кубка африканских наций признаётся сборная Марокко, что существенно повлияло на турнирную историю и репутацию обеих команд.