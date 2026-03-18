«Арсенал» одержал победу над «Байером» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 01:32

Завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором встретились английский клуб «Арсенал» и немецкий «Байер». Матч прошёл на знаменитом стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, а судейство осуществлял главный арбитр Данни Маккели. В итоге победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Арсенала».

На 36-й минуте вингер «Арсенала» Эберечи Эзе открыл счёт ударом с разворота за пределами штрафной площади, который поразил ворота соперников. Затем, на 63-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество и закрепил лидерство своей команды.

Первый матч между этими командами завершился ничьей 1:1. Благодаря победе во втором матче, «Арсенал» уверенно прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с португальским «Спортингом». В то же время, «Байер» прекратил своё участие в текущем розыгрыше турнира и покидает соревнование.

Таким образом, английский клуб подтвердил свой статус одного из претендентов на титул, уверенно показав слаженную игру и волю к победе в ключевом матче, что обеспечило им выход в следующий раунд престижного европейского турнира.