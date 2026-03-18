«ПСЖ» одолел «Челси» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 01:32

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026 между английским клубом «Челси» и французским «ПСЖ». Игру принимал знаменитый стадион «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Главным арбитром на поле стал Славко Винчич. Встреча закончилась уверенной победой «ПСЖ» с итоговым счётом 3:0. По сумме двух матчей команда под руководством Луиса Энрике одержала разгромную победу над «синими» с общим результатом 8:2 и вышла в 1/4 финала престижного турнира.

Счёт в матче открылся довольно быстро: на 15-й минуте нападающий гостей Хвича Кварацхелия поразил ворота соперников. Уже вскоре, на 15-й минуте, вингер парижан Брэдли Баркола удвоил преимущество своей команды. А на 62-й минуте надежды «Челси» на спасение поинтересовался нападающий французского гранд Сенни Маюлу, установив окончательный разгромный счёт.

В основе «ПСЖ» с самого начала вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который провёл весь матч, демонстрируя надёжную игру в воротах команды.

К слову, в предыдущем раунде плей-офф Лиги чемпионов парижане по сумме двух матчей одолели «Монако» с общим счётом 5:4. Что касается «Челси», то по итогам группового этапа Лиги чемпионов клуб набрал 16 очков и занял шестое место, не сумев продолжить борьбу за титул.