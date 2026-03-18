«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 01:33

Завершился ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» из Испании. Итоговый счёт встречи – 2:1 в пользу гостей из Мадрида. Матч прошёл на стадионе «Этихад» в Манчестере при судействе Клемана Тюрпена.

На 21-й минуте капитан «горожан» Бернарду Силва получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной зоне. Уже на следующей минуте Винисиус Жуниор успешно реализовал пенальти, выведя испанцев вперёд. На 42-й минуте Эрлинг Холанд забил гол в ответ, сократив разрыв в счёте. Однако на 90+3-й минуте Винисиус оформил дубль, закрепив преимущество «Реала».

В первом матче мадридский клуб одержал впечатляющую победу над «Манчестер Сити» с результатом 3:0. В плей-офф «сливочные» преодолели «Бенфику» с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч. За групповой этап Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место в общем рейтинге.

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Именно там будет выявлен чемпион элитного клубного турнира Европы.