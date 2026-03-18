КАФ объявила о присуждении золота Кубка Африки Марокко в матче против Сенегала

Дата публикации: 18-03-2026 01:35

Апелляционный совет Континентальной ассоциации футбола (КАФ) вынес официальное решение в отношении итогов финального матча Кубка африканских наций 2025 года, проходившего в Марокко. Согласно статье 84 Регламента турнира, сборная Сенегала объявлена проигравшей со счётом 0:3, что означает автоматическую победу сборной Марокко.

В своем заявлении Апелляционный совет КАФ прокомментировал ход рассмотрения апелляции, поданной Марокканской королевской футбольной федерацией (FRMF), в которой были оспорены действия и решения, связанные с финалом. Разбор дел велся на основе статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций, которые регулируют поведение команд и дисциплинарные последствия нарушений.

Апелляция, поданная FRMF, признана формально корректной и полностью удовлетворена;

предыдущее решение Дисциплинарного совета КАФ отменено;

апелляционный совет пришёл к выводу, что поведение команды Сенегала нарушает статьи 82 и 84 Регламента;

протест Марокканской футбольной федерации признан обоснованным;

зафиксировано, что Сенегальская футбольная федерация нарушила статью 82 регламента;

в соответствии с положениями статьи 84 сборная Сенегала признана проигравшей матч 0:3;

все остальные просьбы и ходатайства отклонены.

Кроме того, Апелляционный совет КАФ вынес ряд решений по связанным делам во время финала:

апелляция, касающаяся спортсмена сборной Марокко Исмаэля Сайбари (номер 11), частично удовлетворена;

подтверждено нарушение Исмаэлем Сайбари статей 82 и 83 (1) Дисциплинарного кодекса КАФ;

срок дисквалификации игрока уменьшен до двух официальных матчей КАФ, при этом одно из наказаний остаётся условным;

штраф в размере $100 000, наложенный на Сайбари, отменён;

апелляция, касающаяся инцидента с мальчиками, подающими мячи, также частично удовлетворена;

королевская федерация Марокко признает свою ответственность за действия мальчиков;

штраф за данный инцидент снижен до $50 000;

апелляция по вмешательству в зону просмотра VAR отклонена;

штраф $100 000 за вмешательство в работу оффициальных рефери и VAR сохранён;

апелляция, связанная с инцидентом с лазером, частично удовлетворена;

шраф за использование лазерного указателя сокращён до $10 000;

все остальные ходатайства об освобождении от ответственности отклонены.

Таким образом, действия Сенегала в финальном матче были признаны нарушающими регламент турнира, что повлекло за собой присуждение победы Марокко с техническим счётом. В то же время, нарушения, совершённые и марокканской стороной, вызвали штрафные санкции, однако были снижены после апелляции.

Это решение Апелляционного совета знаменует собой важный прецедент в истории Кубка африканских наций, подчёркивая строгость и беспристрастность КАФ в вопросах соблюдения правил и дисциплины на континентальных соревнованиях высшего уровня. Финал 2025 года запомнится не только борьбой на поле, но и масштабными слушаниями и пересмотрами решений, которые отразят серьёзность и ответственность всех участников турнира.