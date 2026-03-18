КАФ объявила о присуждении золота Кубка Африки Марокко в матче против Сенегала
Апелляционный совет Континентальной ассоциации футбола (КАФ) вынес официальное решение в отношении итогов финального матча Кубка африканских наций 2025 года, проходившего в Марокко. Согласно статье 84 Регламента турнира, сборная Сенегала объявлена проигравшей со счётом 0:3, что означает автоматическую победу сборной Марокко.
В своем заявлении Апелляционный совет КАФ прокомментировал ход рассмотрения апелляции, поданной Марокканской королевской футбольной федерацией (FRMF), в которой были оспорены действия и решения, связанные с финалом. Разбор дел велся на основе статей 82 и 84 Регламента Кубка африканских наций, которые регулируют поведение команд и дисциплинарные последствия нарушений.
- Апелляция, поданная FRMF, признана формально корректной и полностью удовлетворена;
- предыдущее решение Дисциплинарного совета КАФ отменено;
- апелляционный совет пришёл к выводу, что поведение команды Сенегала нарушает статьи 82 и 84 Регламента;
- протест Марокканской футбольной федерации признан обоснованным;
- зафиксировано, что Сенегальская футбольная федерация нарушила статью 82 регламента;
- в соответствии с положениями статьи 84 сборная Сенегала признана проигравшей матч 0:3;
- все остальные просьбы и ходатайства отклонены.
Кроме того, Апелляционный совет КАФ вынес ряд решений по связанным делам во время финала:
- апелляция, касающаяся спортсмена сборной Марокко Исмаэля Сайбари (номер 11), частично удовлетворена;
- подтверждено нарушение Исмаэлем Сайбари статей 82 и 83 (1) Дисциплинарного кодекса КАФ;
- срок дисквалификации игрока уменьшен до двух официальных матчей КАФ, при этом одно из наказаний остаётся условным;
- штраф в размере $100 000, наложенный на Сайбари, отменён;
- апелляция, касающаяся инцидента с мальчиками, подающими мячи, также частично удовлетворена;
- королевская федерация Марокко признает свою ответственность за действия мальчиков;
- штраф за данный инцидент снижен до $50 000;
- апелляция по вмешательству в зону просмотра VAR отклонена;
- штраф $100 000 за вмешательство в работу оффициальных рефери и VAR сохранён;
- апелляция, связанная с инцидентом с лазером, частично удовлетворена;
- шраф за использование лазерного указателя сокращён до $10 000;
- все остальные ходатайства об освобождении от ответственности отклонены.
Таким образом, действия Сенегала в финальном матче были признаны нарушающими регламент турнира, что повлекло за собой присуждение победы Марокко с техническим счётом. В то же время, нарушения, совершённые и марокканской стороной, вызвали штрафные санкции, однако были снижены после апелляции.
Это решение Апелляционного совета знаменует собой важный прецедент в истории Кубка африканских наций, подчёркивая строгость и беспристрастность КАФ в вопросах соблюдения правил и дисциплины на континентальных соревнованиях высшего уровня. Финал 2025 года запомнится не только борьбой на поле, но и масштабными слушаниями и пересмотрами решений, которые отразят серьёзность и ответственность всех участников турнира.