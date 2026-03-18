Гвардиола обозначил главное испытание своей карьеры и это не «Реал»

Дата публикации: 18-03-2026 13:32

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» (1:2) поделился своими мыслями о самом значимом испытании в своей тренерской карьере.

«Является ли «Реал» моим самым большим вызовом? На самом деле самым серьёзным испытанием для меня был Юрген Клопп. Здесь, в Испании, трудно представить, насколько это сложно. Встречаться с «Реалом» так много раз, обладая таким поколением игроков – это уже само по себе большое достижение и испытание», — цитирует Гвардиолу издание AS.

Стоит отметить, что по итогам двух встреч с мадридским «Реалом» в следующий раунд главного еврокубка прошла испанская команда — общий счёт противостояния 5:1 (3:0 в первом матче и 2:1 во втором).

