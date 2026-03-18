Хвича Кварацхелия прокомментировал свои три гола в двух матчах Лиги чемпионов против «Челси»

Дата публикации: 18-03-2026 13:33

Вингер клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился своими впечатлениями после того, как забил три гола в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Челси». Команда из Парижа уверенно переиграла лондонский клуб с общим счётом 8:2 (5:2 в первом матче и 3:0 во втором) в рамках главного европейского клубного турнира.

«Забить три гола в ворота "Челси" – это просто невероятно. Нам важно продолжать в том же ритме и выкладываться на поле с полной самоотдачей. Каждый матч для нас имеет огромное значение. Я стараюсь сохранять высокий уровень игры в каждой встрече», — приводит слова Кварацхелии журналист и футбольный инсайдер Фабрицио Романо на платформе X.

Хвича Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года, и с тех пор стал важным игроком команды. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач, демонстрируя стабильную эффективность и значительный вклад в игру парижского клуба.

Фанаты и специалисты высоко оценивают вклад Кварацхелии, отмечая его технические навыки, скорость и умение создавать опасные моменты у ворот соперника. Его успешное выступление в Лиге чемпионов лишь подчёркивает высокий уровень его футбольного мастерства и растущую роль в составе одной из сильнейших команд Европы.