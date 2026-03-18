Альваро Арбелоа побил рекорд в Лиге чемпионов, выбив из турнира тренеров Моуринью и Гвардиолу

Дата публикации: 18-03-2026 13:34

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа после успешного выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 достиг уникального результата, ранее недостижимого ни для одного наставника в истории турнира.

По информации от журналиста Алексиса Мартина-Тамайо, опубликованной в соцсети X Mister Chip, Арбелоа стал первым тренером, который сумел вывести из плей-офф Лиги чемпионов сразу двух выдающихся специалистов — Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу — при этом одержав победы во всех матчах противостояния с ними. Стоит отметить, что такие тренеры, как Юрген Клопп и Диего Симеоне, до этого также выводили Моуринью и Гвардиолу из главного европейского турнира, но ни разу не выигрывали у них оба матча в рамках плей-офф.

Напомним, что в стыковом раунде Лиги чемпионов мадридский клуб уверенно обыграл «Бенфику», которой руководит Моуринью, с результатами 1:0 и 2:1 соответственно. В 1/8 финала подопечные Арбелоа проявили силу и мастерство, одержав победу над «Манчестер Сити», тренером которого является Гвардиола, с общим счётом 5:1 (3:0, 2:1).

В предстоящем четвертьфинале «Реалу» предстоит встреча с командой, которая станет победителем пары «Бавария» — «Аталанта». Первый матч между этими соперниками завершился уверенной победой немецкого клуба со счётом 6:1, что ставит «Реал» перед серьёзным испытанием в борьбе за выход в полуфинал.