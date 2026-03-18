Хвича Кварацхелия установил рекорд среди игроков своей страны в Лиге чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 13:36

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия забил три гола в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Челси» (5:2 и 3:0). Благодаря этим достижениям он установил новое национальное достижение для грузинского футбола в главном еврокубковом турнире.

На данный момент на его счету 12 голов в 37 матчах Лиги чемпионов. Так, Кварацхелия стал первым в истории Грузии футболистом, которому удалось забить двузначное количество мячей в престижнейшем европейском турнире. Стоит отметить, что из этих голов 10 он забил, выступая за «Пари Сен-Жермен», а два — за «Наполи».

Ранее ни один представитель Грузии не превышал отметку в три гола на стадии Лиги чемпионов: лидерами по этому показателю были Каха Каладзе, Леван Кобиашвили и Георгий Деметрадзе, у каждого из которых по три мяча в турнире.

В текущем сезоне 25-летний Хвича провел 36 матчей во всех соревнованиях, в которых ему удалось забить 12 голов и отдать семь результативных передач, демонстрируя стабильную результативность и важную роль в составе своей команды.