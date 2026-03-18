Слот поделился мнением о состоянии травмированных футболистов «Ливерпуля»

Дата публикации: 18-03-2026 13:38

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал состояние здоровья защитников Ибраима Конате и Джозефа Гомеса, а также нападающего Александера Исака в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Галатасарая» (первая игра завершилась со счётом 0:1).

«Конате готов выйти на поле и, надеюсь, сможет провести полноценные 90 минут, а в случае необходимости – и дольше. Однако окончательное решение примем непосредственно перед матчем. Что касается Исака, он не сможет принять участие в завтрашнем поединке, а по поводу Гомеса мы определимся в канун встречи», — цитирует слова Слота официальный сайт клуба.

Первый матч между «Галатасараем» и «Ливерпулем» прошёл на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершился победой турецкой команды со счётом 1:0, что ставит под угрозу выход английского клуба в следующий раунд.

Ответный матч назначен на среду, 18 марта, и пройдёт на легендарном стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Команда Слота будет стремиться переломить ситуацию и показать лучший результат перед своими болельщиками.

Состояние ключевых игроков станет определяющим фактором для исхода этой важной встречи на международной арене, поэтому внимание к травмированным футболистам особенно высоко.