Тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение от «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 13:38

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился своим мнением о прошедшем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «ПСЖ». Встреча завершилась уверенной победой парижан со счётом 3:0, что поставило «Челси» в крайне сложное положение.

«Этот вечер был очень трудным для нас. Мы ожидали непростой игры, но начали матч достаточно неплохо. Нам удалось контролировать мяч в их штрафной, однако Баркола нанёс точный удар с 23 метров в верхний угол, что придало «ПСЖ» дополнительную уверенность. Когда после первого матча твой отставание составляет три гола, необходимо, чтобы все шло в твою пользу. Нужно было хорошо начать игру, но получилось совсем наоборот. Мы совершили ошибку, а на таком высоком уровне индивидуальные промахи сразу же наказываются соперником», — отметил Росеньор, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Теперь в четвертьфинале «ПСЖ» встретится с победителем пары «Ливерпуль» — «Галатасарай», что обещает быть захватывающим противостоянием.