Луис Энрике дал оценку выступлению Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Челси»

Дата публикации: 18-03-2026 13:40

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями о выступлении голкипера красно-синих Матвея Сафонова после убедительной победы над «Челси» со счётом 3:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.

«В Лиге чемпионов практически невозможно выигрывать на выезде, особенно в плей-офф, без вратаря высокого уровня. У нас есть Матвей Сафонов и Люка Шевалье. Мне очень повезло работать с такими сильными вратарями», — цитирует Энрике французское издание Le Figaro.

Следует отметить, что Сафонов сыграл уже 11-й матч подряд за парижан во всех турнирах текущего сезона. Всего у него 15 игр, в которых он пропустил 17 голов и оставил свои ворота сухими 6 раз. В первом круге основным вратарём команды был француз Люка Шевалье. За сезон новичок клуба провёл 26 матчей, пропустил 28 мячей и 10 раз оставлял ворота в неприкосновенности.

Таким образом, «ПСЖ» может гордиться своей вратарской линией, которая демонстрирует стабильность и качество как в национальном чемпионате, так и в престижных международных турнирах. Энрике акцентирует внимание на важности надёжной обороны и грамотной игры вратарей для уверенного выступления в Лиге чемпионов, особенно на выезде, где давление всегда максимально высокое. Команда продолжает уверенно двигаться дальше по турниру, опираясь на сильных лидеров в основе и на ногах.