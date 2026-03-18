Гвардиола прокомментировал своё будущее в «Манчестер Сити», затронув темы «Барселоны» и «Баварии»

Дата публикации: 18-03-2026 13:42

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» (1:2) дал комментарии относительно своего будущего. В двухматчевом противостоянии «горожане» уступили и покинули турнир.

- Вы сказали: «Мы вернёмся». Это означает, что вы останетесь в «Манчестер Сити»?

- Когда я уйду на пенсию через 10 лет, я всё равно скажу: «Мы вернёмся», ведь я часть этого клуба. Так было и с «Барселоной», и с «Баварией». Время, проведённое там, сделало меня неотъемлемой частью этих команд. Сейчас я очень привязан к «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время под его руководством команда достигла впечатляющих результатов: шесть раз становилась чемпионом Англии, четыре раза выигрывала Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок Англии, дважды — Кубок страны, а также по одному разу — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Несмотря на недавнее поражение от «Реала» и вылет из Лиги чемпионов, Гвардиола остаётся одним из самых уважаемых и успешных тренеров в мире футбола. Его вклад в развитие и успехи «Манчестер Сити» сложно переоценить, а преданность клубу подтверждается его словами о том, что он всегда будет частью команды — своей футбольной семьи.