В «Спортинге» прокомментировали впечатляющую победу над «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 13:44

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против норвежского «Будё-Глимт». Встреча, состоявшаяся накануне, завершилась уверенной победой лиссабонской команды со счётом 5:0. Благодаря этой впечатляющей победе «Спортинг» закрепил своё место в 1/4 финала одного из самых престижных европейских клубных турниров.

«Мы хорошо знали, на что способен «Будё-Глимт», особенно когда команда показывает свою лучшую игру. Но сегодня наш «Спортинг» был на высоте. С самого начала возвращения к тренировкам я почувствовал особую атмосферу внутри коллектива — совсем другую энергию и огромное желание добиться чего-то значимого. Поддержка болельщиков сыграла важную роль, благодаря им я был уверен, что этот вечер станет незабываемым. Даже если бы итоговый счёт был 2:0, я всё равно испытывал бы глубокое чувство гордости за своих игроков. Этот результат — не просто тактика. Прежде всего, он стал возможен благодаря вере, решимости и интенсивности, которую мы вложили в игру», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

Таким образом, «Спортинг» укрепил свои позиции в Лиге чемпионов, продемонстрировав великолепную командную игру и волю к победе, которые позволили им добиться такого убедительного результата и выйти в следующий этап турнира.