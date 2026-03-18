Альваро Арбелоа выразил мнение о победе «Реала» над «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-03-2026 13:45

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Манчестер Сити». Вчерашняя встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 2:1.

«Мы знали, что «Сити» выйдет на поле с высоким прессингом, создавая для нас серьёзные трудности. Нам не всегда удавалось проявлять терпение в контроле мяча, что и сказалось на ходе игры. Тем не менее, после назначения пенальти ситуация изменилась кардинально. Насчёт второго тайма — команда «Ман Сити» действительно снизила интенсивность, хотя это происходило скорее на подсознательном уровне. Во время перерыва мы обсудили необходимость диктовать свою игру, владеть мячом и забивать. Но играли мы с очень сильным соперником. В конечном итоге главное — уметь выигрывать в каждом поединке, проявляя преданность делу, самоотверженность и высшее мастерство. Всё это становится возможным только благодаря слаженной командной работе», — отметил Арбелоа на послематчевой пресс-конференции.