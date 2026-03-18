«Бавария» обратилась за разрешением включить 16-летнего вратаря в состав для матча Лиги чемпионов

Дата публикации: 18-03-2026 20:46

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" обратился с просьбой получить специальное разрешение на участие своего 16-летнего вратаря Леонарда Прескотта в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА против итальянской команды "Аталанта". Причина такого запроса связана с особенностями немецкого законодательства, регулирующего работоспособность молодежи в вечернее и ночное время.

Матч состоится в Мюнхене в среду и начнется в 21:00 по местному времени, что соответствует полуночи в Баку. Как сообщает издание, согласно действующему в Германии закону о защите молодежи, лица младше 18 лет не имеют права работать после 20:00 часа. Однако существует отдельное исключение для спортсменов, позволяющее им принимать участие в соревнованиях до 23:00, при условии, что после этого будет обеспечен минимальный отдых продолжительностью не менее 14 часов.

Выход Прескотта в ворота стал бы необходимым из-за серьезных проблем с основными голкиперами команды. Капитан "Баварии" Мануэль Нойер сейчас находится в процессе восстановления после разрыва икроножной мышцы. Йонас Урбиг в первом матче с "Аталантой" получил сотрясение мозга. Третий вратарь Свен Ульрайх получил травму приводящей мышцы в матче 26-го тура Бундеслиги против "Байера", который завершился вничью 1:1. Также четвертый голкипер команды Леон Кланац получил повреждение подколенного сухожилия.

Если Леонард Прескотт выйдет в стартовом составе, он станет самым молодым вратарем в истории "Баварии", принявшим участие в официальных матчах клуба с 1963 года. Текущий рекорд принадлежит Свену Шойеру, который в возрасте 18 лет и 237 дней сыграл в поединке Кубка чемпионов сезона 1989/90 против шотландского клуба "Рейнджерс" (3:1). Помимо этого, Прескотт имеет шанс войти в историю как самый юный голкипер, сыгравший в Лиге чемпионов.

В сложившейся ситуации клуб делает все возможное, чтобы обеспечить участие молодого таланта, что свидетельствует о его высоком уровне подготовки и доверии тренерского штаба. Этот шаг может стать знаковым не только для самого Прескотта, но и для клуба — демонстрируя готовность "Баварии" акцентировать внимание на молодых игроках и предоставлять им возможности проявить себя на высочайшем уровне европейского футбола.