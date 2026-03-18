Определён самый неблагоприятный исход для Михаила Мудрика

Дата публикации: 18-03-2026 13:48

«Челси» может принять решение о расторжении контракта с Михаилом Мудриком, если разбирательство по делу о его дисквалификации завершится не в его пользу, пишет Get French Football News.

В настоящее время руководство лондонского клуба оказывает поддержку своему вингеру, однако ситуация остается неопределенной. Напомним, что Мудрик отстранен от участия в матчах вследствие положительного анализа на запрещенное вещество, выявленного после проведения допинг-контроля.

Сейчас Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит тщательное расследование этого инцидента. В случае если будет доказано серьезное нарушение антидопинговых правил, украинскому полузащитнику может грозить длительная дисквалификация - вплоть до четырех лет. Интересы Мудрика представляют те же адвокаты, которые защищали Поля Погба в аналогичном нашумевшем деле, что повышает шансы на успешную защиту.

Стоит отметить, что у Мудрика в настоящее время действует длительный контракт с «Челси», рассчитанный на 8,5 лет, что является одним из самых продолжительных соглашений в клубе. Будущее игрока во многом зависит от итогов текущего расследования и решений футбольных органов.