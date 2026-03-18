Лунин обратился к болельщикам «Реала» после игры с «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-03-2026 13:49

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился своими впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Сити", который завершился со счетом 1:2.

Украинский голкипер появился на поле после перерыва, сменив основного вратаря команды - Тибо Куртуа, и сумел сохранить свои ворота "сухими", зафиксировав на своем счету три важных сейва.

"Очень жаль Тибо, ведь сейчас у нас сложный период из-за травм в команде. Даже против соперника, игравшего вдесятером, было нелегко, но мы смогли выстоять, пробиться в четвертьфинал и продолжаем двигаться вперед, - отметил Лунин.

- Как вратарь, всегда хочется, чтобы соперник не создавал моментов у твоих ворот, но в Лиге чемпионов и против "Сити" это практически невозможно. Мы были готовы к серьезному давлению и знали, что придется терпеть."

Андрей отметил, что такие победы над сильным оппонентом дают команде дополнительную уверенность и поднимают моральный настрой. "Надеюсь, этот успех станет для нас тем импульсом, который поможет двигаться вперед. Мы не останавливаемся и продолжим работать, развиваться и совершенствоваться."

Голкипер также добавил: - Не могу сказать, сыграю ли против "Атлетико". Куртуа еще предстоит обсудить свое состояние с врачами. А я, как всегда, готов к каждому вызову и приложу максимум усилий для команды," - резюмировал Лунин.