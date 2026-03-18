Тоттенхэм – Атлетико. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 18 марта

Дата публикации: 18-03-2026 13:52

18 марта на знаменитом стадионе Тоттенхэм Хотспурс состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский Тоттенхэм Хотспур примет испанский Атлетико Мадрид. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Для обеих команд этот поединок имеет огромное значение, ведь от результата напрямую зависит, кто продолжит борьбу в престижнейшем европейском клубном турнире.

Тоттенхэм

Для лондонского клуба этот сезон по-настоящему контрастный. Тоттенхэм демонстрирует два совершенно разных лица - на внутренней арене результаты оставляют желать лучшего, а вот на европейской сцене игроки превзошли даже самые смелые ожидания болельщиков. Напомним, что в прошлом сезоне команда заняла лишь семнадцатое место в английской Премьер-лиге - это один из самых низких результатов за последние десятилетия для "шпор". Тем не менее, этот пессимистичный итог не помешал Тоттенхэму выиграть Лигу Европы, добыв первый значимый трофей за долгие годы.

Сменивший на посту главного тренера Постекоглу специалист Франк начал с яркого противостояния с ПСЖ в Суперкубке УЕФА. Тогда Тоттенхэм вел по ходу матча в два мяча, но в концовке растерял преимущество и уступил по итогам серии пенальти. На внутренней арене зимой команда потерпела неудачи в обоих кубковых турнирах, а в Премьер-лиге положение становилось всё тревожней. Под руководством Тюдора ситуация усугубилась, и угроза вылета в Чемпионшип стала очень реальной как для клуба, так и для его болельщиков.

Тем не менее, в Лиге чемпионов Тоттенхэм проявил себя с лучшей стороны. В группе команда уверенно набрала пять побед и в общей сложности семнадцать очков, что позволило не только квалифицироваться с первого места, но и получить прямую путевку в 1/8 финала. Однако в первом матче этой стадии "шпор" постигла неудача - особенно неудачно сложилась игра для основного вратаря Кински, которого пришлось заменить уже на семнадцатой минуте встречи. Итог - поражение со счетом 2:5, что делает задачу выхода в следующий раунд крайне сложной.

Атлетико

Атлетико Мадрид, традиционно считающийся одним из грандов испанского футбола, в последнее время несколько сдал свои позиции. Уже не стоит задачи бороться на равных с Реалом и Барселоной - сейчас для "матрасников" приоритет удержать хотя бы третью строчку в Ла Лиге. Например, год назад бронзу мадридцам не удалось сохранить - ее отобрала сенсационно мощная Жирона с украинцами Цыганковым и Довбиком в составе. Сейчас же основным конкурентом мадридцев в чемпионате стал более опытный и укомплектованный Вильярреал. Лишь по итогам последнего тура Атлетико удалось немного оторваться, набрав 57 очков против 55 у преследователей. Также стоит отметить успех команды в кубке Испании - выбив Барселону (крупная победа 4:0 и минимальное поражение 0:3), коллектив пробился в финал турнира, что добавляет мотивации и уверенности.

В рамках Лиги чемпионов испанский клуб также оправдывает ожидания своих поклонников. В групповом этапе Атлетико добыл четыре победы, финишировав с тринадцатью очками - этот результат не позволил напрямую пройти в следующую стадию, поэтому борьбу в плей-офф пришлось начинать еще в феврале. В 1/16 финала мадридцы уверенно разобрались с Брюгге, а на прошлой неделе в первом матче против Тоттенхэма устроили настоящее шоу перед своими болельщиками.

Статистика личных встреч

История противостояний этих клубов крайне скромна. До матча минувшей недели команды встречались лишь однажды - десять лет назад в Международном кубке чемпионов. Тогда тоже сильнее оказался Атлетико, выиграв с минимальным счетом 1:0. Первый матч текущей дуэли сопровождался разгромной победой мадридцев, свидетельствующей о текущем преимуществе испанской команды.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы соперников как практически равные, что намекает на захватывающий и непредсказуемый футбол в ответной встрече. Однако с учетом результативной первой игры, стоит ожидать продолжения голевой феерии и обилия опасных моментов у ворот обеих команд. Прогноз - тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,81, а значит на Тоттенхэм Хотспурс нам наверняка предстоит увидеть много красивых атак и неожиданных развязок.